Узнали, как предприятия готовят новогодние подарки сотрудникам в Беларуси
Накануне новогодних праздников социальные сети взорвали видео с распаковкой подарков от предприятий, чаще всего пищевых и аграрных. Предприятия поощряют и радуют сотрудников в меру возможностей.
Приобретение новогодних подарков - норма, заложенная в коллективных договорах организаций, все профсоюзные организации в рамках новогодней акции настроены приобрести подарок и порадовать детей своих сотрудников. К слову, к формированию подарков начинают подходить практически за год.
Дарья Орлова-Литвинова, ведущий специалист отдела маркетинга и рекламы кондитерской фабрики:
"Все начинается с февраля, когда мы анализируем спрос, учитываем те потребности покупателя, которые были в прошлом году. Потом у нас идет процесс закупки упаковки, формирование состава наборов. К лету мы уже готовы представлять наши новогодние каталоги клиентам".
В комментариях к роликам с распаковкой люди отмечают, что подарок подарку рознь и все зависит от организации. На одном предприятии дают новогодний сюрприз на человека, в другом - все будет зависеть от количества детей в семье.
По аналогичному принципу варьируется и размер подарка: от полкилограмма до двух и более. Но самое главное, что без сладостей маленькие белорусы точно не остались.