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Узнали, какие новые ограничения для арендных электросамокатов вводят в Минске
В Минске ввели новые ограничения для шеринговых самокатов. Среди основных изменений в правилах - увеличение зон ограничения для движения и ограничение скорости.
Безопасность на дорогах
Когда открыт новый сезон, тут не до капризов погоды. И в дождь, и в снег использование электросамокатов остается актуальным. В текущем прокатном сезоне на улицах Минска насчитывается более 14,5 тысячи самокатов. В столице введены и новые ограничения для пользователей. Теперь максимальная скорость в пределах первого городского транспортного кольца составляет 15 км/ч, во втором - 17 км/ч, а на остальной территории города - 20 км/ч. Также определены новые территории, где передвижение на мобильном транспорте запрещено.
Денис Ливанович, замначальника УГАИ ГУВД Мингорисполкома отметил, что в Минске появилось большое количество зон ограничения для передвижения на средствах персональной мобильности. К ним относятся все учреждения образования, а также некоторые участки улично-дорожной сети: парки, скверы, станции метрополитена.
Еще одно новшество - создание чат-бота для быстрого решения вопросов, связанных с парковкой средств мобильности. Граждане, организации и службы города могут сообщить, если мобильный транспорт мешает уборке улично-дорожной сети и создает неудобства жителям. Организации быстро отреагируют и исправят ситуацию.
Все изменения вводятся для того, чтобы сделать передвижение как пешеходов, так и пользователей мобильного транспорта более безопасным.