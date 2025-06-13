Узнали, какие новые специальности откроются в колледжах Минска

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Какие новые специальности откроются в колледжах Минска, рассказала заведующая сектором профессионально-технического и среднего специального образования комитета по образованию Мингорисполкома Елена Черных на пресс-конференции "Вступительная кампания - 2025: получение профессионально-технического и среднего специального образования в Беларуси", пишет БЕЛТА.

"Сегодня 26 учреждений входят в сеть, которая находится в ведении комитета по образованию Мингорисполкома. Их было 19, но с первого июня мы приняли к себе еще 7 учреждений. План приема ежегодно увеличивается. По сравнению с прошлым годом он увеличился на 700 человек. В этом году мы примем около 9 тыс. учащихся", - отметила Елена Черных.

По ее словам, в настоящее время по уровню профессионально-технического образования в Минске существует 51 специальность и 124 квалификации. По уровню среднего специального образования - 41 квалификация и 41 специальность.

"За последние три года открыто 15 новых рабочих профессий. Две из них абсолютно новые для Беларуси: флорист и буфетчик. На уровне среднего специального образования были открыты такие специальности, как флористический дизайн, воспитательная работа, техническая эксплуатация мехатронных систем электронного производства, измеритель электрофизических параметров изделий электронной техники пятого разряда. Выбор достаточно широк. Будущим абитуриентам есть из чего выбирать", - добавила Елена Черных.

Она подчеркнула, что новые специальности и квалификации откроются и в этом году. На уровне профессионально-технического образования в Минском государственном колледже ремесленничества и дизайна имени Н.А.Кедышко будет проводиться подготовка операторов автоматических линий по производству керамических изделий и литейщиков санитарно-строительных изделий. В Минском государственном колледже техники и технологий строительства откроется специальность слесаря-электрика по обслуживанию и ремонту эскалаторов, а в Минском государственном механико-технологическом колледже - обработчика рыбы и морепродуктов. "В этом же колледже на базе профессионально-технического образования будет открыта квалификация оператора персональных электронно-вычислительных машин и наладчика аппаратного и программного обеспечения для детей с ограниченными возможностями. Спрос всегда велик. У таких детей достаточно ограниченный спектр получения профессии, поэтому мы стараемся всегда предлагать что-то новое и интересное", - сказала Елена Черных.