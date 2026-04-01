Узнали, какие специальности появятся в БГУ в 2026 году
До старта вступительной кампании остается меньше трех месяцев, но будущие абитуриенты уже присматриваются.
Ведущий вуз Беларуси открывает свои двери для тех, кто готов сделать первый шаг и выбрать свое направление.
Расскажем, что ждет абитуриентов в 2026 году, какие новые специальности появятся в БГУ.
Новые специальности - новые горизонты возможностей
В БГУ обучается около 25 тыс. студентов на 80 специальностях и на 16 факультетах. Каждый год специальности прибавляются, чтобы каждый мог выбрать профессию действительно по душе. В этом году в институте имени Сахарова стартует набор на направление "Экологическая безопасность". Студентов научат использовать искусственный интеллект, чтобы защищать природу. А самая главная новинка - совместные образовательные программы на новые специальности: "прикладная физика" в сотрудничестве с Московским государственным техническим университетом имени Баумана, открытие специальности "государственный аудит" совместно с Финансовым университетом при правительстве России.
Андрей Король, ректор БГУ:
"Открытие новой специальности выбирается, естественно, не в последний момент, проводится анализ результатов приемной кампании прошлого года. После этого идет анализ спроса, где какой выбор с точки зрения более усиленной специальности, где наоборот абитуриенты в меньшей степени готовы поступать на специальность. Идет анализ сопоставления с тем, как это происходит, например, в других вузах, в других странах".
Подача документов в БГУ начнется в привычные сроки. Прием по целевому набору стартует 27 июня и продлится до 2 июля. Для абитуриентов общего конкурса - с 12 июля. БГУ ждет более 4000 студентов в этом году, чтобы не просто предложить им диплом, а действительно окунуться в эту экосистему науки.