Узнали, когда дороги и тротуары Минска очистят от соленого налета

Расскажем о вопросе, который беспокоит минчан. Буквально белые улицы, а точнее - соль на дорогах столицы - бурно обсуждают в соцсетях. Водителям приходится чаще ездить на мойку, переживают белорусы и за состояние своей обуви и одежды. А растения от реагентов защищают специалисты Зеленстроя.

Белоснежный асфальт, но совсем без снега. Что это? Природная аномалия или новые способы обработки от дорожных и коммунальных служб? Жители Минска задают вопросы в соцсетях, а мы обратимся к экспертам и разберемся, в чем проблема на самом деле.

Вот так реагируют минчане на белесый налет на асфальте и дымку такого же цвета в воздухе, особенно над МКАД. Будто мелом покрашена не только проезжая часть, но и тротуарная плитка. Не обратить внимания трудно, ведь следы таких зимних оттенков остаются на подошве обуви, на шинах и на кузовах авто.

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На вкус пробовать не стоит - очевидно, что этот налет с нотками калийной соли, ведь именно она является основой противогололедной смеси для обработки дорожного полотна. Водители это знают хорошо. А еще понимают, что с железных элементов авто соль смыть нужно как можно быстрее, пока не началась химическая реакция.

Водители в очереди на автомойку поделились мнениями:

"На мойку зимой надо приезжать один-два раза в неделю, но тут очередь и очень сложно. Потому соль очень сильно разъедает машину".

"Лакокрасочное покрытие страдает. Днище и вся подвеска в налете и ржавеет".

Большие очереди на автомойки уже на протяжении двух недель. Для зимнего периода это необычное явление. Автолюбители признаются, последнее время аквапроцедуры для своего транспорта приходится проводить чаще. Однако понимают, что дороги обрабатывать тоже надо.

Хозяева защищают лапы питомцев

Беречь обувь приходится людям, а как быть домашним питомцам? Ведь, по словам хозяев, подушечки на собачьих лапах тоже страдают от реагентов во время прогулок. Приходится искать решение проблемы.

Анастасия Серегина, жительница Минска:

"Как вариант, маленькие ботиночки, особенно для маленьких собак, потому что есть вариант с бахилами, но это, наверное, для собак покрупнее. Вариант - наносить на лапы воск".

Зеленстрой защищает кору спанбондом

Не спешат и с "распаковкой" городских растений. Причина та же - соль может повредить кору. Чтобы этого избежать, работники Зеленстроя еще осенью закрывают стволы спанбондом.

Екатерина Короткина, заместитель генерального директора по благоустройству и содержанию объектов зеленого хозяйства УП "Минскзеленстрой":

"Обертывание стволов молодых деревьев спонбондом. По проспекту Независимости выполнили работы по подсыпке лунок стволов деревьев, те, которые произрастают на тротуаре, корой. Для защиты от негативных воздействий противогололедных реагентов, используемых в зимний период, от антропогенной нагрузки. И все же обработку от гололеда дорожные службы проводят каждый год".

Смесь антигололед не вступает в реакцию с водой

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И все же обработку от гололеда дорожные службы проводят каждый год. Откуда такой налет именно в этом сезоне? Ответ у специалистов есть.

Артем Ганчар, заместитель генерального директора по содержанию объектов благоустройства ГПО "Горремавтодом":

"Эта белесость и пыль, скорее всего, появилась из-за отсутствия осадков в виде снега либо мокрого снега. Но это не значит, что дорогу и тротуары не надо обрабатывать. Мы работаем строго по нормативным документам в периоды, когда необходимо выполнять обработку, и строго соблюдаем нормы соответствующего материала по распределению. Естественно, сказать, что это полезно, я не скажу. Но это единственный материал на данный момент в стране, который действительно показал себя с положительной стороны в части оперативной ликвидации гололедицы".