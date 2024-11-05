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Узнали, когда в Минске засияет главная елка страны
Главная елка страны засияет яркими огнями 10 декабря на Октябрьской площади в 17:00. Торжественная церемония зажжения даст старт праздничной иллюминации во всей столице, пишет БЕЛТА.
По словам организаторов, в 2023 году мероприятие вызвало большой интерес у минчан и гостей города, поэтому было решено сделать его традиционным. Главная елка, установленная на Октябрьской площади, станет символом наступающих праздников.
"Зажжение главной елки - это не только начало новогоднего сезона, но и момент, когда город преображается: огни, гирлянды и украшения создают атмосферу волшебства. Приглашаем всех минчан и гостей столицы присоединиться к празднику", - рассказали в Мингорисполкоме.
Торжество станет ярким началом для праздничной программы, которая развернется по всему городу.
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