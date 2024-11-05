Узнали, когда в Минске засияет главная елка страны

Главная елка страны засияет яркими огнями 10 декабря на Октябрьской площади в 17:00. Торжественная церемония зажжения даст старт праздничной иллюминации во всей столице, пишет БЕЛТА.

По словам организаторов, в 2023 году мероприятие вызвало большой интерес у минчан и гостей города, поэтому было решено сделать его традиционным. Главная елка, установленная на Октябрьской площади, станет символом наступающих праздников.

"Зажжение главной елки - это не только начало новогоднего сезона, но и момент, когда город преображается: огни, гирлянды и украшения создают атмосферу волшебства. Приглашаем всех минчан и гостей столицы присоединиться к празднику", - рассказали в Мингорисполкоме.