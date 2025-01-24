Узнали, когда заработает безвиз между Беларусью и Вьетнамом

Уже с 30 января начнет действовать соглашение между правительствами Беларуси и Вьетнама о взаимной отмене виз для владельцев национальных паспортов.



Граждане нашей страны смогут въезжать в это азиатское государство без визы при условии, что срок их пребывания не превышает 30 дней.



Всего же в течение календарного года белорусы смогут находиться там, пользуясь новыми правилами, до 90 дней. Напомним, соглашение о взаимной отмене виз главы правительств двух стран подписали в декабре 2023 года в Ханое.