Узнали, сколько фонтанов отремонтируют в Минске

В 2025 году в белорусской столице отремонтируют 16 фонтанов. Об этом рассказал генеральный директор предприятия "Минскзеленстрой" Александр Ермолович, сообщает агентство "Минск-Новости".

"У нас на балансе находится 39 фонтанов, как правило, они обслуживаются и ремонтируются в межсезонный период. В течение этого года ремонт ожидают 16 фонтанов, чтобы они и далее радовали своей красотой жителей и гостей столицы", - отметил Ермолович.