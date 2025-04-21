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Узнали, сколько фонтанов отремонтируют в Минске

Узнали, сколько фонтанов отремонтируют в Минске

В 2025 году в белорусской столице отремонтируют 16 фонтанов. Об этом рассказал генеральный директор предприятия "Минскзеленстрой" Александр Ермолович, сообщает агентство "Минск-Новости".

"У нас на балансе находится 39 фонтанов, как правило, они обслуживаются и ремонтируются в межсезонный период. В течение этого года ремонт ожидают 16 фонтанов, чтобы они и далее радовали своей красотой жителей и гостей столицы", - отметил Ермолович.

Обновление, в частности, ожидает фонтаны на пр. Победителей, пл. Я. Коласа, пл. Независимости, возле Оперного театра, Национальной библиотеки Беларуси, здания аэровокзала и на бульваре Мулявина.

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