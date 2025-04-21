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Узнали, сколько фонтанов отремонтируют в Минске
Узнали, сколько фонтанов отремонтируют в Минскеnews.byhttps://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/de496eaa-3df9-4e51-9bb8-cbabdc402920/conversions/76cb953e-3c95-42b7-9411-97382334e8df-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/de496eaa-3df9-4e51-9bb8-cbabdc402920/conversions/76cb953e-3c95-42b7-9411-97382334e8df-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/de496eaa-3df9-4e51-9bb8-cbabdc402920/conversions/76cb953e-3c95-42b7-9411-97382334e8df-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/de496eaa-3df9-4e51-9bb8-cbabdc402920/conversions/76cb953e-3c95-42b7-9411-97382334e8df-xl-___webp_1920.webp 1920w
В 2025 году в белорусской столице отремонтируют 16 фонтанов. Об этом рассказал генеральный директор предприятия "Минскзеленстрой" Александр Ермолович, сообщает агентство "Минск-Новости".
"У нас на балансе находится 39 фонтанов, как правило, они обслуживаются и ремонтируются в межсезонный период. В течение этого года ремонт ожидают 16 фонтанов, чтобы они и далее радовали своей красотой жителей и гостей столицы", - отметил Ермолович.
Обновление, в частности, ожидает фонтаны на пр. Победителей, пл. Я. Коласа, пл. Независимости, возле Оперного театра, Национальной библиотеки Беларуси, здания аэровокзала и на бульваре Мулявина.