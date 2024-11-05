Узнали, во сколько обойдется новогодний банкет в белорусском санатории

Вместе с тем есть учреждения, которые пошли по нетривиальному пути, вовсе отказавшись от новогоднего банкета. Там предусмотрели программу и различные локации с угощениями, но без новогоднего банкета.



Аргумент был таков: в санатории ужин заканчивается после 18:00, а некоторые люди заканчивают питание в восьмом часу и через два часа им вновь садиться за стол, а банкет стоит определенных денег.