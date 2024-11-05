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Узнали, во сколько обойдется новогодний банкет в белорусском санатории
Какова стоимость новогоднего банкета в санаториях Беларуси, рассказал журналистам директор Республиканского центра по оздоровлению и санаторно-курортному лечению населения Геннадий Болбатовский. Об этом пишет БЕЛТА.
По имеющимся сведениям, банкет в среднем обойдется в 250 белорусских рублей
Вместе с тем есть учреждения, которые пошли по нетривиальному пути, вовсе отказавшись от новогоднего банкета. Там предусмотрели программу и различные локации с угощениями, но без новогоднего банкета.
Аргумент был таков: в санатории ужин заканчивается после 18:00, а некоторые люди заканчивают питание в восьмом часу и через два часа им вновь садиться за стол, а банкет стоит определенных денег.
"Такая форма проведения имеет право на жизнь, потому что заполняемость в этом учреждении, несмотря на такую программу, тоже стопроцентная. Никто не отказался от участия в новогодней программе по причине отсутствия новогоднего банкета", - сказал директор центра.
Фото: pixabay
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