В 103-й Витебской отдельной воздушно-десантной бригаде состоялся смотр готовности подразделений

Внезапная проверка боеготовности проходит в 103-й Витебской отдельной воздушно-десантной бригаде. Поставленные задачи доведены до личного состава.

Состоялся смотр готовности подразделений. Из парка боевых машин бригады выехала современная боевая техника: бронетранспортеры, бронеавтомобили и спецавтомобили. На одном из полигонов северного региона прошел смотр парашютно-десантного батальона.

Владимир Сафонов, командир 103-й Витебской отдельной воздушно-десантной бригады Вооруженных Сил Беларуси:

"Мы приступили к выполнению поставленных задач по организации обороны на заданных направлениях. Проверка завершится выполнением контрольных занятий по огневой и физической подготовке".