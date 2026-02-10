3.73 BYN
В 103-й Витебской отдельной воздушно-десантной бригаде состоялся смотр готовности подразделений
Внезапная проверка боеготовности проходит в 103-й Витебской отдельной воздушно-десантной бригаде. Поставленные задачи доведены до личного состава.
Состоялся смотр готовности подразделений. Из парка боевых машин бригады выехала современная боевая техника: бронетранспортеры, бронеавтомобили и спецавтомобили. На одном из полигонов северного региона прошел смотр парашютно-десантного батальона.
Владимир Сафонов, командир 103-й Витебской отдельной воздушно-десантной бригады Вооруженных Сил Беларуси:
"Мы приступили к выполнению поставленных задач по организации обороны на заданных направлениях. Проверка завершится выполнением контрольных занятий по огневой и физической подготовке".
Легендарное витебское соединение - элита Вооруженных сил. Личный состав готов действовать в любых условиях. На одном из полигонов северного региона 10 февраля - смотр парашютно-десантного батальона.