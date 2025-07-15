В 2025 году в Беларуси пройдет более 129 велопробегов

В Беларуси растет интерес к активным видам отдыха. В топе велопрогулки, сплавы на байдарках и пешие маршруты по экотропам. Июль объявлен месяцем активного туризма: по всей стране проходят семинары, тренинги, тематические акции. В регионах организуются походы, велоэкскурсии и конкурсы для любителей двухколесного транспорта.

Иван Мокшин, начальник отдела физической культуры Министерства спорта и туризма Беларуси: "На территории Республики Беларусь в этом году будет проведено более 129 велопробегов, посвященных 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Они будут проходить на территории города Минска и во всех областях Республики Беларусь. В Брестской области состоится 19 велопробегов, в Витебской - 23, в Гомельской - 23, в Гродненской области - 19 велопробегов, в Минской области - 23, в Могилевской - 21 и в Минске 21 велопробег. Для нас это весьма значимо".