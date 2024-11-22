В 2025 году в Минской области высадят почти 30 тыс. деревьев и кустарников

В Минской области в 2025 году планируют высадить почти 30 тыс. деревьев и кустарников. Об этом рассказали в Минском областном комитете природных ресурсов и охраны окружающей среды, пишет БЕЛТА.

"В 2025 году в рамках Года благоустройства, объявленного Президентом Республики Беларусь, в населенных пунктах Минской области планируется высадить более 17 тыс. деревьев и 12 тыс. кустарников. Год благоустройства дает отличную возможность для всех жителей Беларуси объединиться ради достижения общей цели - сделать нашу страну еще более зеленой и более комфортной", - рассказали в комитете.