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В 2025 году в Минской области высадят почти 30 тыс. деревьев и кустарников
В Минской области в 2025 году планируют высадить почти 30 тыс. деревьев и кустарников. Об этом рассказали в Минском областном комитете природных ресурсов и охраны окружающей среды, пишет БЕЛТА.
"В 2025 году в рамках Года благоустройства, объявленного Президентом Республики Беларусь, в населенных пунктах Минской области планируется высадить более 17 тыс. деревьев и 12 тыс. кустарников. Год благоустройства дает отличную возможность для всех жителей Беларуси объединиться ради достижения общей цели - сделать нашу страну еще более зеленой и более комфортной", - рассказали в комитете.
Уровень озелененности населенных пунктов центрального региона в настоящее время составляет 44,7 %.
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