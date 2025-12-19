3.68 BYN
В 2026 году более 30 электробусов свяжут Минск и города-спутники
"Белкоммунмаш" освоил формат междугородних перевозок. В 2026 году запланировано поставить более трех десятков электробусов в Смолевичи и Фаниполь.
А сейчас на предприятии завершают сборку двух электробусов Е350. После всех необходимых тестовых испытаний машины отправятся на маршрут Минск - Островец для перевозки работников БелАЭС.
Андрей Купченя, начальник сборочного цеха "БКМ Холдинг":
"Батарея производства "Белкоммунмаш" собственной разработки. Емкость - 318 кВт/ч. Эта батарея позволяет электробусу проехать порядка 100 км. Служить он будет в качестве подвоза работников на рабочие места БелАЭС. Водительское кресло прежде всего обеспечивает эргономику и комфорт по всем показателям. Есть видеосистема, климат-контроль, информационная система, система пожаротушения".
И это только начало долгого перспективного пути таких электробусов формата "Межгород". В 2026 году эти машины планируют поставить еще и по направлениям Минск - Смолевичи и Минск - Фаниполь - по 17 штук на каждый маршрут.