В 2026 году более 30 электробусов свяжут Минск и города-спутники

"Белкоммунмаш" освоил формат междугородних перевозок. В 2026 году запланировано поставить более трех десятков электробусов в Смолевичи и Фаниполь.

А сейчас на предприятии завершают сборку двух электробусов Е350. После всех необходимых тестовых испытаний машины отправятся на маршрут Минск - Островец для перевозки работников БелАЭС.

Андрей Купченя, начальник сборочного цеха "БКМ Холдинг":

"Батарея производства "Белкоммунмаш" собственной разработки. Емкость - 318 кВт/ч. Эта батарея позволяет электробусу проехать порядка 100 км. Служить он будет в качестве подвоза работников на рабочие места БелАЭС. Водительское кресло прежде всего обеспечивает эргономику и комфорт по всем показателям. Есть видеосистема, климат-контроль, информационная система, система пожаротушения".