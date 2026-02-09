В 2026 году между Минском и городами-спутниками могут начать курсировать электробусы

В Беларуси в 2026 году обновят 10 % пассажирского транспорта. Также рассматривается возможность организации пригородных и междугородних перевозок пассажиров электробусами.

Пока прорабатывается два варианта: между Минском и Фаниполем, а также между Минском и Смолевичами. Старт будет зависеть от того, когда производители представят сертифицированную модель электротранспорта.

Андрей Гладкий, начальник управления Министерства транспорта и коммуникаций Беларуси:

"Подготовлена соответствующая концепция, происходит технико-экономическое обоснование, в том числе и приобретение электробусов, строительство зарядных станций, маршруты отрабатываются. Поэтому надеюсь, что в 2026 году будет дан старт таким проектам, которые позволят обеспечить перевозки пассажиров между городом Минском и отдельными городами-спутниками с использованием электробусов".

