В 2026 году между Минском и городами-спутниками могут начать курсировать электробусы

В Беларуси в 2026 году обновят 10 % пассажирского транспорта. Также рассматривается возможность организации пригородных и междугородних перевозок пассажиров электробусами.

Пока прорабатывается два варианта: между Минском и Фаниполем, а также между Минском и Смолевичами. Старт будет зависеть от того, когда производители представят сертифицированную модель электротранспорта.

Андрей Гладкий, начальник управления Министерства транспорта и коммуникаций Беларуси:

"Подготовлена соответствующая концепция, происходит технико-экономическое обоснование, в том числе и приобретение электробусов, строительство зарядных станций, маршруты отрабатываются. Поэтому надеюсь, что в 2026 году будет дан старт таким проектам, которые позволят обеспечить перевозки пассажиров между городом Минском и отдельными городами-спутниками с использованием электробусов".

В конце 2025 года правительство утвердило госпрограмму "Транспорт Беларуси" на ближайшие 5 лет. В числе приоритетов - улучшение качества транспортного обслуживания населения, развитие сообщения между Минском и городами-спутниками.

Разделы:

ОбществоТранспорт

Теги:

Минскгорода-спутникиэлектромобили