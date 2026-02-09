3.73 BYN
В 2026 году между Минском и городами-спутниками могут начать курсировать электробусы
В Беларуси в 2026 году обновят 10 % пассажирского транспорта. Также рассматривается возможность организации пригородных и междугородних перевозок пассажиров электробусами.
Пока прорабатывается два варианта: между Минском и Фаниполем, а также между Минском и Смолевичами. Старт будет зависеть от того, когда производители представят сертифицированную модель электротранспорта.
Андрей Гладкий, начальник управления Министерства транспорта и коммуникаций Беларуси:
"Подготовлена соответствующая концепция, происходит технико-экономическое обоснование, в том числе и приобретение электробусов, строительство зарядных станций, маршруты отрабатываются. Поэтому надеюсь, что в 2026 году будет дан старт таким проектам, которые позволят обеспечить перевозки пассажиров между городом Минском и отдельными городами-спутниками с использованием электробусов".
В конце 2025 года правительство утвердило госпрограмму "Транспорт Беларуси" на ближайшие 5 лет. В числе приоритетов - улучшение качества транспортного обслуживания населения, развитие сообщения между Минском и городами-спутниками.