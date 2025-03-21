В 23 районах Беларуси ограничили посещение лесов

Ограничения на посещение лесов были введены в 23 районах Беларуси, Об этом сообщает БЕЛТА .

Ограничения введены в Барановичском, Березовском, Ивацевичском, Каменецком, Ляховичском и Пружанском районах Брестской области, Берестовицком, Волковысском, Вороновском, Дятловском, Лидском, Мостовском, Свислочском и Щучинском районах Гродненской области, а также в Березинском, Борисовском, Дзержинском, Минском, Пуховичском, Смолевичском, Столбцовском, Узденском и Червенском районах Минской области.

Оперативно отслеживать данные о введении мер ограничительного характера можно по размещенной на официальном сайте Минлесхоза карте запретов и ограничений на посещение лесов. Также информацию можно уточнить в местных райисполкомах и лесохозяйственных учреждениях. Интерактивная карта обновляется в онлайн-режиме, поэтому перед посещением лесных массивов стоит ознакомиться с актуальной ситуацией.