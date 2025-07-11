В 430 населенных пунктах Беларуси восстановлено электроснабжение

В 430 населенных пунктах Беларуси удалось восстановить электроснабжение. Усиленные работы продолжаются в 50.

Основной удар пришелся на Могилевщину. Стихия принесла многочисленные разрушения зданий, инфраструктуры, лесного массива, домов и иных объектов.

Привлечены бригады из всех регионов республики. В составе 300 бригад над восстановлением электроснабжения трудятся более 1400 человек.

Почти 5 тыс. деревьев повредила стихия в Могилеве. 12 июля в городе пройдет субботник. В целом по Могилевской области в результате прохождения грозового фронта повреждены кровли 373 объектов (сельхоз- и производственных зданий, жилых домов).

Упавшие деревья повредили 16 авто в Могилеве: 1 мотоцикл, 2 микроавтобуса (это в Могилеве) и 5 единиц сельхозтехники в агрогородке Городец. Уже убрано более тысячи деревьев. Ночью в регионе были зафиксированы новые отключения электроэнергии. Повреждения оперативно восстанавливают.

Грозовой фронт нанес немалый ущерб и Минской области. Град, сильный ливень, шквалистый ветер (порывы достигали 25 метров в секунду). Серьезно пострадали 2 населенных пункта. В деревне Смолевичского района и в Жодино повреждены кровли 9 жилых домов и 7 хозпостроек.

В Минске накануне вечером из-за ливня были подтоплены 15 участков дорог, подвалы одного частного и многоквартирного жилых домов. Пробки достигали 10 баллов. Пострадавших нет.

Оперативно устраняют последствия сильного ветра и дождя спасатели и в Гомельской области. В регионе зафиксировано 16 случаев падения деревьев.