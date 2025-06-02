В акции "Вандруй. Адчуй. Натхняйся" участвуют 1,4 тыс. объектов туризма

В Беларуси был дан старт масштабной IV Республиканской акции "Вандруй. Адчуй. Натхняйся", цель которой - популяризировать внутренний туризм и открыть разнообразие туристических возможностей в стране. Об этом сообщает БЕЛТА.

В акции принимают участие более 1,4 тыс. объектов туристической сферы всех областей. Это агроэкоусадьбы, учреждения культуры, образования, объекты питания и проживания, санаторно-курортные учреждения, туристические комплексы, экологические парки, заказники, художественные и картинные галереи, производственные предприятия, спортивные учреждения и др.

Посетителям предложат бесплатные экскурсии и квесты, пройдут дни открытых дверей, мастер-классы, дегустации блюд национальной кухни, презентации услуг.

В Витебской области в Сенненском районе организуют квест-игру "Партизанскими тропами", в Шумилино - велопробег "Их именами названы улицы". Орша приглашает гостей посетить 6-7 июня фестиваль льна, во время которого состоится шествие "Льняная палитра", модный показ от Оршанского льнокомбината, концерт и интерактивная программа.

Гомельская область предлагает стать участниками экскурсий по Гомелю, Хойникскому районному краеведческому музею, Гомельскому областному драматическому театру. Ветковский музей старообрядчества и белорусских традиций проведет мастер-класс по ткачеству.

Участниками акции в Могилевской области станут Быховский районный историко-краеведческий музей, Могилевский областной краеведческий музей, туркомплекс "Николаевские пруды", КУП "Бобруйсккино" и др. Туристический информационный центр "Регион Могилев" проведет экскурсии по историческому центру Могилева. В Климовичском лесхозе откроется экотропа.

В Минской области Старобинский торфобрикетный завод предложит экскурсию по узкоколейной железной дороге. Туристический информационный центр Воложинского района проведет экскурсию по Воложину, квест "Познай Воложин".

В Гродненской области познакомят с туристическими возможностями Дятлово, Волковыска, Новогрудка, эколого-биологического центра детей и молодежи Мостовского района, Гольшан. Со скидкой можно попасть на экскурсию по экспозиции музея "Замковый комплекс "Мир". Гродненский государственный историко-археологический музей предлагает в определенное время бесплатно посетить выставки из фондов музея в Новом замке. 6 июня в 15:00 состоится квест-игра "Черный замок Ольшанский" по одноименному роману Владимира Короткевича.

В Брестской области Коссовский дворцово-парковый комплекс проведет бесплатную экскурсию, РУПП "Гранит" организует посещение южной смотровой площадки гранитного карьера "Микашевичи" и новой смотровой площадки с музейной экспозицией. Состоятся экскурсии по Ляховичам, ландшафтному заказнику республиканского значения "Средняя Припять" и "Простырь", Мерчицкому центру традиционной культуры и быта "Спадчына Палесся". В Пинском районном Доме ремесел представят анимационную программу "Наследие предков".

В Минске для гостей откроют двери гостиничные комплексы, организуют бесплатное посещение музея пожарного и аварийно-спасательного дела. Музей истории медицины предоставит возможность бесплатно пройти квест по экспозиции. Участвуют в акции также Национальный исторический музей, музей природы и экологии, музей истории белорусского кино и др. Национальный олимпийский стадион "Динамо" приглашает 7-8 июня на ZOO Fest.