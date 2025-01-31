В Алматы 31 января стартует цифровой форум, где обсудят работу на маркетплейсах

В Алматы 31 января стартует цифровой форум. Премьер-министр Беларуси Роман Головченко представит видение республики трансформации экономики на основе новейших решений.

Делегация правительства Беларуси сейчас находится в Казахстане. Накануне там стартовал Межправсовет ЕАЭС в узком формате, сегодня евразийскую интеграцию будут обсуждать в широком.

Главная тема цифрового форума в этом году - как искусственный интеллект меняет экономики.

По традиции на Digital Almaty приглашают ведущие IT-компании, преимущественно из стран Евразийского экономического союза. Приглашают и инвесторов, которые готовы вкладывать в новые разработки, представителей госорганов, которые заинтересованы, чтобы инновации двигали различные сферы и экономику.

На Digital Алматы ожидаются и премьер-министры стран "пятерки". Они расскажут, что уже сделано в каждой из стран по цифровой трансформации, и поделятся своими наработками, которые могут двигать экономику всего Евразийского экономического союза.

Ближе к обеду уже откроется Межправсовет. Сегодня это широкий состав. Среди тем обсуждения - устойчивость развития экономики в 2025 году, трансграничная биржевая торговля и рынок электронной торговли.

Речь пойдет о работе в маркетплейсах на большом рынке Евразийского экономического союза.

Андрей Слепнев, член коллегии (министр) по торговле ЕЭК:

"При нынешних технологиях хороший, свободный, удобный режим электронной торговли напрямую связан с участием малых и средних предприятий в интеграции, реально в участии в торговых потоках. И формируется ситуация, когда производитель может быть в одной стране, площадка - в другой стране, покупатель - в третьей стране, и все работают свободно, не замечая границ. Конечно, это то, к чему мы стремимся и работаем в этом направлении".