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В Алматы 31 января стартует цифровой форум, где обсудят работу на маркетплейсах
Автор:Светлана Лукьянюк
В Алматы 31 января стартует цифровой форум. Премьер-министр Беларуси Роман Головченко представит видение республики трансформации экономики на основе новейших решений.
Делегация правительства Беларуси сейчас находится в Казахстане. Накануне там стартовал Межправсовет ЕАЭС в узком формате, сегодня евразийскую интеграцию будут обсуждать в широком.
Главная тема цифрового форума в этом году - как искусственный интеллект меняет экономики.
По традиции на Digital Almaty приглашают ведущие IT-компании, преимущественно из стран Евразийского экономического союза. Приглашают и инвесторов, которые готовы вкладывать в новые разработки, представителей госорганов, которые заинтересованы, чтобы инновации двигали различные сферы и экономику.
На Digital Алматы ожидаются и премьер-министры стран "пятерки". Они расскажут, что уже сделано в каждой из стран по цифровой трансформации, и поделятся своими наработками, которые могут двигать экономику всего Евразийского экономического союза.
Ближе к обеду уже откроется Межправсовет. Сегодня это широкий состав. Среди тем обсуждения - устойчивость развития экономики в 2025 году, трансграничная биржевая торговля и рынок электронной торговли.
Речь пойдет о работе в маркетплейсах на большом рынке Евразийского экономического союза.
Андрей Слепнев, член коллегии (министр) по торговле ЕЭК:
"При нынешних технологиях хороший, свободный, удобный режим электронной торговли напрямую связан с участием малых и средних предприятий в интеграции, реально в участии в торговых потоках. И формируется ситуация, когда производитель может быть в одной стране, площадка - в другой стране, покупатель - в третьей стране, и все работают свободно, не замечая границ. Конечно, это то, к чему мы стремимся и работаем в этом направлении".
Беларусь в 2025 году председательствует в органах Евразийского экономического союза. Мы заинтересованы, чтобы все решения, которые приняты на Межправсовете, а также те программные документы, которые заложены в стратегии до 2025 года, были выполнены. Поэтому особый акцент делается на промышленную кооперацию, а также развитие биржевой торговли на рынке евразийской "пятерки".