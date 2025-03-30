В апреле планету будет "трясти". Узнали космический прогноз для Беларуси

"Все мы знаем, что теплый воздух идет вверх, а холодный воздух опускается вниз. Подобные процессы происходят на Солнце. Только лишь с тем отличием, что Солнце на самом деле представляет собой совокупность очень сильно ионизированных частиц. То есть это практически заряды, которые просто летают в разные стороны - их называют максимумом солнечной активности. Примерно каждые 11 лет вот этот огромный поток космических частиц Солнца проходит вглубь магнитосферы, магнитного поля Земли, и это искажает магнитное поле. А искажение магнитного поля, собственно, уже может влиять и на технику какую-то на Земле, и на метеочувствительных людей".