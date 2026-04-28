В Барановичах откроют набор на востребованную специальность "сестринское дело"

Доступность и качество оказания медпомощи вне зависимости от места проживания - один из ключевых приоритетов государственной политики Беларуси. Отсюда и меры, которые принимаются в стране для их реализации.

В Барановичах возобновят набор на востребованную специальность "сестринское дело". Обучение будет организовано на базе местного центра дополнительного образования взрослых. Сейчас там проходят курсы повышения квалификации и переподготовки специалисты среднего звена.

Наталья Кашеня работает старшей медсестрой в Барановичах. Сначала женщина посвятила себя семье и стала трижды мамой, а теперь растет профессионально. Сейчас Наталья проходит переподготовку в Барановичском центре дополнительного образования взрослых по программе "Рентгенология".

Наталья Кашеня, старшая медсестра:

"У нас есть доступ к библиотечному фонду, комфортное проживание в общежитии. Также есть возможность использовать информационно-коммуникационные технологии. Проходят занятия по оказанию помощи пациентам в критических состояниях".

Для повышения уровня профмастерства в лабораториях центра используются специальные тренажеры, симуляторы, манекены. Переподготовка специалистов среднего звена идет в тесной связке с практикой, что гарантирует высокий уровень оказания медицинской помощи.

Екатерина Самуйлик, заведующая лабораторией по отработке навыков Барановичского центра допобразования взрослых:

"К нам приезжают специалисты со всей республики: фельдшеры, фельдшер-акушеры, медсестры, которые работают в стационарах".

Центр дополнительного образования взрослых расширяет свои образовательные горизонты. Уже с нового учебного года здесь откроется набор для учащихся по специальности "сестринское дело".

Ирина Хецена

Ирина Хецена, заведующая Барановичским центром допобразования взрослых:

"С 2005 года было принято решение о перепрофилировании медицинского училища в учреждение дополнительного образования взрослых. За 21 год существования как учреждения дополнительного образования взрослых свыше 30 тыс. медицинских работников повысили у нас квалификацию. Решением Брестского областного исполнительного комитета с 1 сентября 2026 года у нас будет осуществляться подготовка по специальности "сестринское дело". Прием документов будет осуществляться в Брестском государственном медицинском колледже".

Современная материально-техническая база, преподаватели-практики - гарантия качества подготовки будущих специалистов.

Набор будет проходить на основе общего среднего образования (после 11 классов). Планируется принять 60 человек. Обучение продлится 1 год и 10 месяцев.