В Барановичах откроют набор на востребованную специальность "сестринское дело"
Доступность и качество оказания медпомощи вне зависимости от места проживания - один из ключевых приоритетов государственной политики Беларуси. Отсюда и меры, которые принимаются в стране для их реализации.
В Барановичах возобновят набор на востребованную специальность "сестринское дело". Обучение будет организовано на базе местного центра дополнительного образования взрослых. Сейчас там проходят курсы повышения квалификации и переподготовки специалисты среднего звена.
Наталья Кашеня работает старшей медсестрой в Барановичах. Сначала женщина посвятила себя семье и стала трижды мамой, а теперь растет профессионально. Сейчас Наталья проходит переподготовку в Барановичском центре дополнительного образования взрослых по программе "Рентгенология".
Наталья Кашеня, старшая медсестра:
"У нас есть доступ к библиотечному фонду, комфортное проживание в общежитии. Также есть возможность использовать информационно-коммуникационные технологии. Проходят занятия по оказанию помощи пациентам в критических состояниях".
Для повышения уровня профмастерства в лабораториях центра используются специальные тренажеры, симуляторы, манекены. Переподготовка специалистов среднего звена идет в тесной связке с практикой, что гарантирует высокий уровень оказания медицинской помощи.
Екатерина Самуйлик, заведующая лабораторией по отработке навыков Барановичского центра допобразования взрослых:
"К нам приезжают специалисты со всей республики: фельдшеры, фельдшер-акушеры, медсестры, которые работают в стационарах".
Центр дополнительного образования взрослых расширяет свои образовательные горизонты. Уже с нового учебного года здесь откроется набор для учащихся по специальности "сестринское дело".
Ирина Хецена, заведующая Барановичским центром допобразования взрослых:
"С 2005 года было принято решение о перепрофилировании медицинского училища в учреждение дополнительного образования взрослых. За 21 год существования как учреждения дополнительного образования взрослых свыше 30 тыс. медицинских работников повысили у нас квалификацию. Решением Брестского областного исполнительного комитета с 1 сентября 2026 года у нас будет осуществляться подготовка по специальности "сестринское дело". Прием документов будет осуществляться в Брестском государственном медицинском колледже".
Современная материально-техническая база, преподаватели-практики - гарантия качества подготовки будущих специалистов.
Набор будет проходить на основе общего среднего образования (после 11 классов). Планируется принять 60 человек. Обучение продлится 1 год и 10 месяцев.
Открытие новой специальности продиктовано временем. Подготовка квалифицированных кадров и обеспечение медучреждений в регионах - задача стратегическая. Чем больше профессионалов, тем доступнее и качественнее медицинская помощь для каждого жителя страны.