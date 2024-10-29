В Беларусь из Германии попытались незаконно провезти 60 тыс. упаковок БАДов

Товар в товаросопроводительных документах не указал литовский перевозчик. Нарушение законодательства установили брестские таможенники: в крупной партии не было задекларировано 7,5 т биологически активной добавки к пище.

"Товар перемещался в грузовом автомобиле из Германии. На территорию ЕАЭС авто въезжало через пункт пропуска "Козловичи". При весогабаритном контроле, использовании инспекционно-досмотрового комплекса брестские таможенники установили, что более 60 тыс. упаковок БАДов стоимостью 2,1 млн белорусских рублей, которые находились в грузовом отсеке, не были заявлены в сопроводительных документах. Такое нарушение законодательства могло повлечь за собой неуплату таможенных платежей в размере более 25 тыс. белорусских рублей", - рассказали в ГТК.