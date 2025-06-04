В Беларусь с официальным визитом прибыл Патриарх Кирилл

В Национальном аэропорту Минск Предстоятеля Русской Православной Церкви встречали Патриарший экзарх всея Беларуси митрополит Минский и Заславский Вениамин, епископ Молодечненский и Столбцовский Павел, епископ Борисовский и Марьиногорский Амвросий, епископ Несвижский Авксентий, духовенство Белорусской Православной Церкви. Также в числе встречавших были Чрезвычайный и Полномочный посол Российской Федерации в Республике Беларусь Борис Грызлов, заместитель премьер-министра Республики Беларусь Наталья Петкевич, уполномоченный по делам религий и национальностей Республики Беларусь Александр Румак.