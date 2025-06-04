Смотреть онлайнПрограмма ТВ
ПолитикаЭкономикаПрезидентОбществоВ миреРегионыКультураПроисшествияЗдоровьеСпортТехнологииКругозор
РелигияИсторияСтроительство и ЖКХАрмияМолодежьОбразованиеНаукаСемья и детиМнениеТранспортТуризмЭкология

В Беларусь с официальным визитом прибыл Патриарх Кирилл

  • Важно
Патриарх Кирилл прибыл в Беларусь с официальным визитом
Фото: РИА Новости

4 июня начался Первосвятительский визит Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла в Беларуси, сообщает пресс-служба Патриарха.

В Национальном аэропорту Минск Предстоятеля Русской Православной Церкви встречали Патриарший экзарх всея Беларуси митрополит Минский и Заславский Вениамин, епископ Молодечненский и Столбцовский Павел, епископ Борисовский и Марьиногорский Амвросий, епископ Несвижский Авксентий, духовенство Белорусской Православной Церкви. Также в числе встречавших были Чрезвычайный и Полномочный посол Российской Федерации в Республике Беларусь Борис Грызлов, заместитель премьер-министра Республики Беларусь Наталья Петкевич, уполномоченный по делам религий и национальностей Республики Беларусь Александр Румак.

Согласно программе пребывания, сегодня Патриарх Кирилл примет участие в церемонии возложения венка к Монументу Победы, а также совершит богослужение в Свято-Духовом кафедральном соборе в Минске.

5 июня предстоятель РПЦ направится в Полоцкий Спасо-Евфросиниевский женский монастырь, где примет участие в торжественных мероприятиях, приуроченных к 900-летию обители.

Завершится визит Патриарха Кирилла в Беларусь 6 июня встречами на государственном уровне.

Русская православная церковьвизитСвято-Духов соборПатриарх КириллСпасо-Евфрасиниевский монастырь