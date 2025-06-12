В Беларуси 1 601 выпускник получил 100-балльный результат. Больше всего 100-балльников по русскому языку и математике.

Осталось дождаться результатов по ЦТ. И после поступление в выбранный вуз. Но сначала выпускной, который состоится 13 июня, где будут вручены аттестаты об общем среднем образовании. В них учтут результаты двух централизованных экзаменов.