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В Беларуси 1 601 выпускник получил 100-балльный результат
Автор:Редакция news.by
В Беларуси 1 601 выпускник получил 100-балльный результат. Больше всего 100-балльников по русскому языку и математике.
Осталось дождаться результатов по ЦТ. И после поступление в выбранный вуз. Но сначала выпускной, который состоится 13 июня, где будут вручены аттестаты об общем среднем образовании. В них учтут результаты двух централизованных экзаменов.
Выпускники, которые по уважительной причине не смогли принять участие в ЦЭ, могут это сделать в резервные дни - 21 и 23 июня. Регистрация завершится уже сегодня до конца дня.