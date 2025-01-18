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В Беларуси 18 января будет облачно и без осадков

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В Беларуси 18 января ожидается облачная с прояснениями погода. Об этом рассказали в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды, сообщает БЕЛТА.

Существенных осадков не предвидится, лишь по юго-востоку республики пройдут небольшие дожди. В утренние часы в отдельных районах страны опустится слабый туман. Ветер будет западным, северо-западным с порывами 4-9 м/с, утром и днем возможны усиления до 14 м/с.

Днем столбик термометра будет колебаться от 2 до 7 градусов тепла.

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