В Беларуси 18 января будет облачно и без осадков

В Беларуси 18 января ожидается облачная с прояснениями погода. Об этом рассказали в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды, сообщает БЕЛТА.

Существенных осадков не предвидится, лишь по юго-востоку республики пройдут небольшие дожди. В утренние часы в отдельных районах страны опустится слабый туман. Ветер будет западным, северо-западным с порывами 4-9 м/с, утром и днем возможны усиления до 14 м/с.