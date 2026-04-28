В Беларуси 29 апреля в продажу выйдут первые памятные монеты национальной чеканки

Первая памятная монета национальной чеканки "Мінскі трактарны завод. 80 гадоў" появилась в Беларуси. Она предназначена для нумизматов и всех, кто интересуется историей развития белорусской промышленности.

В продажу она поступит уже 29 апреля, а 28-го монету презентовали в Нацбанке. Выпущена серебряная монета номиналом 20 рублей, тираж - 2 тыс. штук, а также нейзильберовая - номиналом 1 рубль и тиражом в 3 тыс. штук. Такой сплав меди с никелем и цинком впервые используют в Беларуси. Все монеты отчеканены на ювелирном предприятии в Гомеле.

Олег Филиппов, заместитель начальника управления Национального банка Беларуси:

"Монета необычна тем, что не так много предприятий удостаивается такой чести, как выпустить в их ознаменование памятную монету. Технические моменты, связанные с изготовлением, достаточно сложны. Не каждое предприятие готово изготавливать такое".