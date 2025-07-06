В Беларуси 7 июля ожидаются грозы и порывистый ветер

В Беларуси 7 июля на большей части территории будут грозы, ливни, град и шквалистое усиление ветра. Об этом сообщает БЕЛТА, ссылаясь на Республиканский центр по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

Днем будет облачно с прояснениями, на большей части территории кратковременные дожди, также ожидаются грозы, при грозах местами сильные ливни, град и шквалистое усиление ветра порывами 15-20 м/с, в отдельных районах до 21-24 м/с.