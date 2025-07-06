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В Беларуси 7 июля ожидаются грозы и порывистый ветер
Автор:Редакция news.by
В Беларуси 7 июля ожидаются грозы и порывистый ветерnews.byhttps://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/084a31ef-aae4-4bac-9fdc-65a256407cb5/conversions/d60f8482-d787-4740-a75d-9926c531309e-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/084a31ef-aae4-4bac-9fdc-65a256407cb5/conversions/d60f8482-d787-4740-a75d-9926c531309e-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/084a31ef-aae4-4bac-9fdc-65a256407cb5/conversions/d60f8482-d787-4740-a75d-9926c531309e-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/084a31ef-aae4-4bac-9fdc-65a256407cb5/conversions/d60f8482-d787-4740-a75d-9926c531309e-xl-___webp_1920.webp 1920w
В Беларуси 7 июля на большей части территории будут грозы, ливни, град и шквалистое усиление ветра. Об этом сообщает БЕЛТА, ссылаясь на Республиканский центр по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.
Днем будет облачно с прояснениями, на большей части территории кратковременные дожди, также ожидаются грозы, при грозах местами сильные ливни, град и шквалистое усиление ветра порывами 15-20 м/с, в отдельных районах до 21-24 м/с.
Ночью будет переменная облачность, преимущественно без осадков. Температура воздуха минимальная плюс 12-18 градусов выше нуля, местами по западу до плюс 20 градусов.