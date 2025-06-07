В Беларуси 7 июня ожидаются грозы, местами ливни и град

В Беларуси 7 июня на большей части территории ожидаются грозы, местами при грозах - сильные ливни, град и шквалистое усиление ветра порывами 15-20 м/с, в отдельных районах 21-24 м/с. МЧС предупредило о факторах опасности, сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу ведомства.