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В Беларуси 7 июня ожидаются грозы, местами ливни и град
В Беларуси 7 июня на большей части территории ожидаются грозы, местами при грозах - сильные ливни, град и шквалистое усиление ветра порывами 15-20 м/с, в отдельных районах 21-24 м/с. МЧС предупредило о факторах опасности, сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Факторы опасности - это повреждение (обрыв) линий связи и электропередачи, нарушение электроснабжения, повреждение (обрушение) слабо укрепленных конструкций, кровель зданий, сооружений, падение деревьев, снижение видимости, затруднение движения транспорта, увеличение вероятности возникновения дорожно-транспортных происшествий, повреждение сельскохозяйственных угодий, транспортных средств, построек, коммуникаций, подтопление отдельных домов, хозпостроек, огородов, сельхозугодий, автодорог местного значения, гибель людей на воде.