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В Беларуси будет запрещено зимой использовать шины с маркировкой All seasons
Использование всесезонных шин зимой будет запрещено по обновленным правилам дорожного движения. Об этом на пресс-конференции рассказал начальник главного управления Госавтоинспекции МВД Виктор Ротченков, сообщаетт БЕЛТА.
"В новой редакции ПДД приведено в соответствие с техническим регламентом Таможенного союза использование зимних шин. Будет запрещено зимой использовать шины с маркировкой All seasons. Все автолюбители могут использовать данные шины в любой другой период года", - сказал Виктор Ротченков.
По новой редакции ПДД, зимой можно использовать только шины, маркированные знаком в виде горной вершины с тремя пиками и снежинкой внутри нее и одним из знаков "М+S", "M&S", "M S". При этом во время эксплуатации остаточная глубина рисунка протектора должна быть не менее 4 мм.
Как сообщалось ранее, Президент Беларуси подписал указ № 295, которым корректируются правила дорожного движения. Документ подготовлен с учетом современных реалий и запроса общественности, прошел серьезное публичное обсуждение. Основные нормы указа вступают в силу с 1 сентября.