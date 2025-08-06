В Беларуси будет запрещено зимой использовать шины с маркировкой All seasons

Использование всесезонных шин зимой будет запрещено по обновленным правилам дорожного движения. Об этом на пресс-конференции рассказал начальник главного управления Госавтоинспекции МВД Виктор Ротченков, сообщаетт БЕЛТА.

"В новой редакции ПДД приведено в соответствие с техническим регламентом Таможенного союза использование зимних шин. Будет запрещено зимой использовать шины с маркировкой All seasons. Все автолюбители могут использовать данные шины в любой другой период года", - сказал Виктор Ротченков.

По новой редакции ПДД, зимой можно использовать только шины, маркированные знаком в виде горной вершины с тремя пиками и снежинкой внутри нее и одним из знаков "М+S", "M&S", "M S". При этом во время эксплуатации остаточная глубина рисунка протектора должна быть не менее 4 мм.