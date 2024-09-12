В Беларуси дан старт Могилевскому международному марафону

Фото: БЕЛТА

Дан старт Могилевскому международному марафону. Масштабное и яркое событие в мире любительского спорта и здорового образа жизни проходит в областном центре уже в пятый раз, сообщает БЕЛТА.

Участникам предложили пройти несколько дистанций, поэтому каждый мог выбрать для себя наиболее подходящую в зависимости от километража и физической подготовки. Так, в 10.00 начался самый массовый забег - на 3 км, участниками которого стали не менее 5 тыс. человек. В 11.00 дали отмашку забегу на 10 км, 42 км 195 м и марафонской эстафете экиден, дистанцию которой преодолевают поэтапно (5 км, 10 км, 5 км, 10 км, 5 км и почти 7,2 км). В 12.30 стартует семейный забег на 500 м для детей до 12 лет и их родителей.

Организаторы подсчитали, что во всех стартах участие принимают почти 7 тыс. человек из Беларуси, России и Китая. Первым на дистанции в 3 км пришел 39-летний могилевчанин Дмитрий Ревин, преподаватель Могилевского института МВД. У него сегодня тройной праздник - победа в марафоне, день рождения и День учителя. Признается, что накануне из-за неважного самочувствия думал отменить участие, но все-таки спортивный азарт взял верх.

"В марафонах участвую уже лет 25, - делится он на финише. - Трасса хорошая, все здорово. Правда, немного мешал ветер. В Могилевском международном марафоне участвовал уже три раза, из них дважды становился победителем на дистанции 3 км. Форма сейчас у меня неплохая: буквально три недели назад приехали с ведомственных республиканских соревнований по кроссу, на которых взял серебро. Хочется пробежать и 10 км, но пока нет времени на тренировку".

Марафон собирал в Могилеве не только любителей, то профессиональных спортсменов. Так, уже в третий раз частью большого праздника становится открытый чемпионат страны по марафонскому бегу, и это подчеркивает высокий уровень и престиж могилевского мероприятия.



Участниками марафона сегодня станут олимпийцы и неоднократные чемпионы мира. На старты выйдут титулованная белорусская бегунья Марина Доманцевич, неоднократный победитель Минского полумарафона Владислав Прямов и победитель прошлого Могилевского марафона Степан Роговцов. Впервые в забеге будет участвовать команда ЦСКА из Москвы - призеры Европы и России.

"Государство как никто заинтересовано, чтобы нация была здорова, ведь чтобы успешно развиваться, нужно здоровое общество, - подчеркнул председатель Могилевского областного Совета депутатов Александр Горошкин. - Сегодня делается все, чтобы наши граждане - не только профессиональные спортсмены, но и обыкновенные жители страны - вели здоровый образ жизни. И для этого создаются все условия: только в этом году на Могилевщине открыто более 40 детских спортивных площадок, проходят вело- и легкоатлетические пробеги. Марафон еще раз доказывает, что погода на таких стартах совсем не важна - главное, хорошее настроение. Уверен, что таким праздникам быть!"

Могилевский международный марафон - это не только эмоции и движение единомышленников, но и возможность установить рекорды - как личные, так и абсолютные. В забегах смогли поучаствовать все желающие, однако атлеты, для которых был важен результат, получили чипированный номер и бегут по тайминговой системе. Именно таких спортсменов на финише будут ждать заслуженные награды согласно занятому месту - медали, денежные призы и подарки от многочисленных спонсоров. К слову, самый внушительный призовой фонд выделен для участников дистанции в 42 км 195 м, на преодоление которой отведено шесть часов. Победители получат Br3 тыс., Br2,1 тыс. и Br1,8 тыс. соответственно за первые три места.

Среди сюрпризов для оплативших стартовый взнос бегунов - лотерея, главным призом которой станет высококлассный спортивный велосипед. Участники также могут выиграть полугодовые абонементы на посещение бассейнов и тренажерных залов в крупнейших спортивных комплексах Могилева.