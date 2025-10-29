В Беларуси действует сеть специализированных отделений для больных с инсультом

29 октября - Всемирный день борьбы с инсультом. Это заболевание - одна из основных причин инвалидности и смертности на планете.

По данным ВОЗ, ежегодно в мире более 12 млн человек переносят инсульт. Медики уверяют: главное - своевременная экстренная помощь профессионалов.

Татьяна Пашук, жительница Минска:

"Рука онемела, речь стала затрудненной. Тогда я поняла - что-то не так. Приехала скорая, специалисты посмотрели меня, сделали кардиограмму, анализ крови. Меня привезли вовремя, сказал доктор".

Обратиться за помощью в пределах золотого окна - в течение 4-5 часов, как Тамара Ивановна, успевают менее 30 % пациентов с признаками инсульта. Ежегодно в Беларуси медики регистрируют около 41 тыс. случаев заболевания.

Ярослав Жолнеркевич, заведующий инсультным блоком Минского НПЦ хирургии, трансплантологии и гематологии:

"Пациенты сразу с приемного покоя доставляются в наше отделение, пребывают от суток до трех, в зависимости от тяжести состояния, и затем переводятся в плановое отделение. На текущий момент у нас 14 пациентов. Все они находятся в стабильном состоянии, либо в стабильно тяжелом, либо средней степени тяжести. Круглосуточно пациенты находятся на кардиомониторах, мониторируются основные параметры, артериальное давление, пульс, сатурация и осуществляется круглосуточный уход медицинским персоналом".

В Беларуси помощь пациентам с инсультом, как и в большинстве стран, оказывается поэтапно. Действует сеть специализированных отделений. В нее входят 35 больниц, из которых 24 оснащены ангиографами. Развернуто более 2 тыс. коек, из них 166 предназначены для реанимационных пациентов.

Сергей Марченко, главный внештатный ангионевролог Министерства здравоохранения Беларуси:

"Министерство здравоохранения уделяет очень серьезное внимание этой проблеме. В 2025 году серьезно продвинулись вперед по применению высокотехнологичных рентгеноэндоваскулярных методов лечения. Это серьезная работа, потому что должен быть ангиограф, расходные материалы для проведения, а также обученные специалисты".