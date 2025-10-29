3.70 BYN
В Беларуси действует сеть специализированных отделений для больных с инсультом
29 октября - Всемирный день борьбы с инсультом. Это заболевание - одна из основных причин инвалидности и смертности на планете.
По данным ВОЗ, ежегодно в мире более 12 млн человек переносят инсульт. Медики уверяют: главное - своевременная экстренная помощь профессионалов.
Татьяна Пашук, жительница Минска:
"Рука онемела, речь стала затрудненной. Тогда я поняла - что-то не так. Приехала скорая, специалисты посмотрели меня, сделали кардиограмму, анализ крови. Меня привезли вовремя, сказал доктор".
Обратиться за помощью в пределах золотого окна - в течение 4-5 часов, как Тамара Ивановна, успевают менее 30 % пациентов с признаками инсульта. Ежегодно в Беларуси медики регистрируют около 41 тыс. случаев заболевания.
Ярослав Жолнеркевич, заведующий инсультным блоком Минского НПЦ хирургии, трансплантологии и гематологии:
"Пациенты сразу с приемного покоя доставляются в наше отделение, пребывают от суток до трех, в зависимости от тяжести состояния, и затем переводятся в плановое отделение. На текущий момент у нас 14 пациентов. Все они находятся в стабильном состоянии, либо в стабильно тяжелом, либо средней степени тяжести. Круглосуточно пациенты находятся на кардиомониторах, мониторируются основные параметры, артериальное давление, пульс, сатурация и осуществляется круглосуточный уход медицинским персоналом".
В Беларуси помощь пациентам с инсультом, как и в большинстве стран, оказывается поэтапно. Действует сеть специализированных отделений. В нее входят 35 больниц, из которых 24 оснащены ангиографами. Развернуто более 2 тыс. коек, из них 166 предназначены для реанимационных пациентов.
Сергей Марченко, главный внештатный ангионевролог Министерства здравоохранения Беларуси:
"Министерство здравоохранения уделяет очень серьезное внимание этой проблеме. В 2025 году серьезно продвинулись вперед по применению высокотехнологичных рентгеноэндоваскулярных методов лечения. Это серьезная работа, потому что должен быть ангиограф, расходные материалы для проведения, а также обученные специалисты".
С начала 2025 года в Минском научно-практическом центре хирургии, трансплантологии и гематологии прошли лечение 1 653 человека с инсультом. На базе учреждения здравоохранения уже третий год проходят курсы для неврологов. За это время обучение прошли уже порядка 300 специалистов.