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В Беларуси ежегодно на свет раньше срока появляются более 4 тыс. детей
Ежегодно в Беларуси раньше положенного срока на свет появляются более 4 тысяч младенцев, 91 % из них в нашей стране выживает. Спасение маленьких белорусов - это безусловная родительская любовь и вера и, конечно, далеко шагнувшая вперед медицина и технологии.
Воспоминания 12-летней давности все так же свежи. Скорая. Госпитализация в «Мать и дитя». В течение суток - наблюдение. И принятие врачами жизненно важного решения для мамы и малышки – срочное родоразрешение. Вторая беременность для Ольги Вербилович разрешилась раньше в силу перенесенной на 5-м месяце сильной инфекции.
"Я очень благодарна и горжусь медициной в нашей стране, это действительно профессионалы своего дела такого высокого уровня, которые спасают деток. То, что я видела, и через что мы прошли, только благодаря им моя дочка здорова, мы счастливая полноценная семья", - с благодарностью вспоминает ведущий специалист Минского электротехнического завода им. В. И. Козлова.
Варечка появилась на свет настоящей дюймовочкой - 41 см и всего 1 килограмм 390 граммов. Сегодня, спустя 12 лет с раннего дня рождения, Варвара - воплощение истинной львицы: многогранная, целеустремленная, талантливая. И с планами на жизнь.
В РНПЦ "Мать и дитя" сохраняют возможности материнства
Примерно 700 крох, рожденных раньше времени, в год удается выходить в центре «Мать и дитя». Сегодня здесь благодаря методикам и аппаратуре, соответствующим мировым стандартам, растят малышей от 500 граммов!
Максим Бойдак, завотделением анестезиологии, реанимации РНПЦ "Мать и дитя":
"Изменились у нас и способы искусственной вентиляции за все эти годы. Идет учеба, обмен опытом. Конечно, мы стараемся меньше инвазий применять для выхаживания таких деток. Для таких недоношенных деток необходимы специфические датчики: кожа, ее структура и состояние - любой минимальный нагрев может привести к ожогу, повреждениям. Во всем мире выхаживание новорожденных и недоношенных – это очень дорого, и конечно, в нашей стране это абсолютно бесплатно".
На страже здоровья и жизни маленьких белорусов ежедневно квалифицированные специалисты и высокотехнологичное оборудование. И это не всегда крупные приборы, наполненные электроникой.
Эти кувезы тоже высокотехнологичные, в два раза дешевле импортных. Плюс около 70 % - белорусская локализация. Под запросы медиков "Медтехноцентр" с нуля разработал и создал две первые модели кувезов для новорожденных. К разработке подошли взвешенно. Изучили мировые образцы производителей и взяли лучшее из того, что сегодня предлагают на рынке. В результате на свет появились белорусские модели. Имена первенцев разработчики пока держат в секрете, а вот преимуществами новинки делятся с удовольствием.
Беларусь входит в топ-10 стран по низкой младенческой смертности
Выживаемость детей, родившихся с экстремально низким весом, на первом году жизни в Беларуси составляет 91%. При этом процент детской инвалидности среди таких деток по показателям в нашей стране минимальный.
Забота о семье - равно забота о будущем Беларуси. И сегодня наша страна – пример того, что даже в самых сложных ситуациях чуду всегда найдется место! Главное – искренне верить в него. А государство наряду с медиками всегда подставят семьям плечо и защитят их.