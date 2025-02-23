В Беларуси готовятся изменения в законодательство по вопросам исполнительного производства

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В Беларуси готовятся корректировки в законодательство по вопросам исполнительного производства. Новации документа и обращения от граждан рассмотрели на расширенном заседании Постоянной комиссии в Палате представителей Национального собрания Беларуси. Сейчас законопроект готовится ко второму чтению.

Одно из ключевых изменений - внедрение упрощенного исполнительного производства, когда при незначительных суммах (до 20 базовых величин) средства будут взыскиваться автоматически со счета должника, оперативно и без лишних бумаг. Пока известно, что под такой механизм попадут штрафы при фотофиксации нарушений правил дорожного движения.

Предлагаются и новые меры воздействия на должников. Например, судебные исполнители могут ограничивать их в посещении заведений для азартных игр.