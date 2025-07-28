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В Беларуси идет прием документов в колледжи
Автор:Редакция news.by
В Беларуси идет прием документов в учреждения среднего специального образования.
Планируется принять более 38 600 учащихся. Из них почти 29 700 - это бюджетники. Около 8 900 - на платной форме обучения. По целевому направлению готовы принять почти 6 900 выпускников - это на тысячу человек больше, чем в 2024-м.
В колледжах предлагают подготовку более чем по 200 специальностям. Самые востребованные - это инженерия, медицина, педагогика, искусство, IT-технологии.
Своих абитуриентов ждут 173 колледжа и 34 других учреждений среднего специального образования.