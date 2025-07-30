В Беларуси инсульт лечат по новой методике - стволовыми клетками

В Беларуси на базе Больницы скорой медицинской помощи внедрили новую методику лечения тяжелых повреждений головного мозга. С помощью трансплантации аллогенных мезенхимальных стволовых клеток пациенты получают возможность жить дальше.

Экспериментальную методику проводят по проекту Национальной академии наук "Конвергенция". Разработка академика Юрия Шанько уже одобрена Минздравом Беларуси. Трансплантацию стволовых клеток используют, к примеру, при серьезных последствиях инсульта, болезни Паркинсона или черепно-мозговых травмах. Новый вид помощи может стать частью комплексного восстановления после тяжелых неврологических недугов.

Ольга Решетняк, заместитель главврача Городской клинической больницы скорой медицинской помощи города Минска news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/a47d17b2-9c0e-4836-b271-b1be3d5151e3/conversions/6d96bea9-aa7b-4214-b357-5e03b13a9327-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/a47d17b2-9c0e-4836-b271-b1be3d5151e3/conversions/6d96bea9-aa7b-4214-b357-5e03b13a9327-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/a47d17b2-9c0e-4836-b271-b1be3d5151e3/conversions/6d96bea9-aa7b-4214-b357-5e03b13a9327-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/a47d17b2-9c0e-4836-b271-b1be3d5151e3/conversions/6d96bea9-aa7b-4214-b357-5e03b13a9327-xl-___webp_1920.webp 1920w

Ольга Решетняк, заместитель главврача Городской клинической больницы скорой медицинской помощи г. Минска: "Новизна этого метода заключается в том, что ранее подобные технологии в других странах применялись только внутривенно. Наша же методика предусматривает интраназальное введение стволовых клеток под анестезией - непосредственно на волокна обонятельного нерва. Именно там формируются новые нейроны и затем выстраиваются нейронные связи, что позволяет восстанавливать функции головного мозга. Если говорить проще, введение осуществляется через нос с помощью тонкой иглы под общим обезболиванием".