"Выборы в Беларуси: только факты" - новую книгу о политической модернизации страны представил ЦИК

Фото: ЦИК Беларуси news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/19b847bd-45e6-4702-8e76-fd594c0cdae8/conversions/a7bd4230-946a-48fd-bc62-710f0ee187c1-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/19b847bd-45e6-4702-8e76-fd594c0cdae8/conversions/a7bd4230-946a-48fd-bc62-710f0ee187c1-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/19b847bd-45e6-4702-8e76-fd594c0cdae8/conversions/a7bd4230-946a-48fd-bc62-710f0ee187c1-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/19b847bd-45e6-4702-8e76-fd594c0cdae8/conversions/a7bd4230-946a-48fd-bc62-710f0ee187c1-xl-___webp_1920.webp 1920w Фото: ЦИК Беларуси

В свет вышла книга "Выборы в Беларуси: только факты". Об этом сообщила БЕЛТА со ссылкой на ЦИК Беларуси.

Издание отвечает на широкий спектр вопросов, связанных с проведением политической модернизации страны и обновлением всех ветвей власти в ходе республиканского референдума 2022 года и крупных электоральных кампаний, проведенных в 2024-2025 годах.

Являясь своеобразным продолжением книги "Выборы в Беларуси: коротко о главном", издание продолжает тему популяризации знаний в области конституционного и избирательного права, практики его применения и способствует формированию новых представлений о проводимой работе по совершенствованию избирательного процесса в Республике Беларусь.