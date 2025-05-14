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"Выборы в Беларуси: только факты" - новую книгу о политической модернизации страны представил ЦИК
В свет вышла книга "Выборы в Беларуси: только факты". Об этом сообщила БЕЛТА со ссылкой на ЦИК Беларуси.
Издание отвечает на широкий спектр вопросов, связанных с проведением политической модернизации страны и обновлением всех ветвей власти в ходе республиканского референдума 2022 года и крупных электоральных кампаний, проведенных в 2024-2025 годах.
Являясь своеобразным продолжением книги "Выборы в Беларуси: коротко о главном", издание продолжает тему популяризации знаний в области конституционного и избирательного права, практики его применения и способствует формированию новых представлений о проводимой работе по совершенствованию избирательного процесса в Республике Беларусь.
Книга адресована широкому кругу читателей.