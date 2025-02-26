В Беларуси изменились правила ведения школьного дневника

Министерство образования Беларуси изменило порядок заполнения школьного дневника. Соответствующее постановление появилось на Национальном правовом интернет-портале, сообщает 1prof.by .

Нормативный правовой акт вступает в силу с 1 сентября 2025 года. В документе есть возможность сравнить отдельные положения закона в предыдущей и нынешней редакциях.

Из нововведений:

- исчезло требование об обязательном заполнении расписания занятий на титульном листе;

- отдельно указано, что ученик может сокращать запись домашнего задания и названия предметов, правильные сокращения детям подскажет учитель;

- допускаются исправления путем зачеркивания чертой неправильной записи и надписи сверху правильной.

Тема исправлений в дневнике вообще является одной из "любимых" у учителей и родителей. Впрочем, еще в начале текущего учебного года в Министерстве образования успокаивали мам и пап: исправления в дневнике не должны быть поводом для покупки нового экземпляра главного ученического «документа».