В Беларуси изменились способы отмены завещания

Порядок отмены завещания изменен в Беларуси, сообщила БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу Министерства юстиции.

"С 19 ноября 2024 года изменены способы отмены завещания. Исключена отмена завещания путем уничтожения всех его экземпляров завещателем и установлен новый способ - путем удостоверения распоряжения об отмене завещания", - сообщили в министерстве.

Поясняется, что сегодня уничтожение всех экземпляров завещания допускается только нотариусом при условии предоставления завещателем хранящегося у него экземпляра завещания. Такой подход исключает возможность неуничтожения завещания завещателем и возникновение спорных ситуаций при последующем предъявлении нотариусу такого завещания наследниками.