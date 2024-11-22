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В Беларуси изменились способы отмены завещания
Порядок отмены завещания изменен в Беларуси, сообщила БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу Министерства юстиции.
"С 19 ноября 2024 года изменены способы отмены завещания. Исключена отмена завещания путем уничтожения всех его экземпляров завещателем и установлен новый способ - путем удостоверения распоряжения об отмене завещания", - сообщили в министерстве.
Поясняется, что сегодня уничтожение всех экземпляров завещания допускается только нотариусом при условии предоставления завещателем хранящегося у него экземпляра завещания. Такой подход исключает возможность неуничтожения завещания завещателем и возникновение спорных ситуаций при последующем предъявлении нотариусу такого завещания наследниками.
За удостоверением распоряжения об отмене завещания завещатель вправе обратиться к любому нотариусу. Распоряжение об отмене завещания составляется в двух экземплярах и подписывается собственноручно завещателем в присутствии нотариуса.
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