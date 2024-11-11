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В Беларуси изменился порядок предоставления сведений по ввозимым в посылках товарам

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В Беларуси изменился порядок предоставления сведений для проведения контроля в отношении товаров, ввозимых в посылках в адрес физических лиц с территории государств - членов Евразийского экономического союза, пишет БЕЛТА.

Как отметили в пресс-службе ГТК, сведения о таких товарах необходимо предоставлять исключительно в электронном виде через единую автоматизированную систему учета и хранения данных о перемещении почтовых отправлений РУП "Белпочта". Они должны быть переданы до доставки товаров в места проведения контроля.

При регистрации поданной информации в системе учета и хранения данных ей присваивается уникальный регистрационный номер, который необходимо предоставить таможенному органу в месте проведения контроля. Информация о порядке функционирования и подключения пользователей к системе учета и хранения данных размещена на корпоративном интернет-портале РУП "Белпочта".

Подробнее о проведении контроля международных почтовых отправлений и товаров, следующих в адрес физических лиц, ввозимых (ввезенных) в Беларусь с территории государств - членов Евразийского экономического союза, можно узнать на сайте ГТК.

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