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В Беларуси изменился порядок предоставления сведений по ввозимым в посылках товарам
В Беларуси изменился порядок предоставления сведений для проведения контроля в отношении товаров, ввозимых в посылках в адрес физических лиц с территории государств - членов Евразийского экономического союза, пишет БЕЛТА.
Как отметили в пресс-службе ГТК, сведения о таких товарах необходимо предоставлять исключительно в электронном виде через единую автоматизированную систему учета и хранения данных о перемещении почтовых отправлений РУП "Белпочта". Они должны быть переданы до доставки товаров в места проведения контроля.
При регистрации поданной информации в системе учета и хранения данных ей присваивается уникальный регистрационный номер, который необходимо предоставить таможенному органу в месте проведения контроля. Информация о порядке функционирования и подключения пользователей к системе учета и хранения данных размещена на корпоративном интернет-портале РУП "Белпочта".
Подробнее о проведении контроля международных почтовых отправлений и товаров, следующих в адрес физических лиц, ввозимых (ввезенных) в Беларусь с территории государств - членов Евразийского экономического союза, можно узнать на сайте ГТК.
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