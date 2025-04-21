В Беларуси изменился предельный размер выплат страховым агентам и брокерам

В Беларуси скорректирован предельный размер выплат страховым агентам и страховым брокерам. Соответствующее постановление Министерства финансов от 21 апреля 2025 года №25 опубликовано на Национальном правовом интернет-портале, сообщает БЕЛТА.

Согласно постановлению, вознаграждение страховому брокеру за оказанные услуги, получаемое от страховой организации в случаях, предусмотренных законодательством о страховании, составит 20% от суммы страховых взносов по каждому договору добровольного страхования (перестрахования), не относящемуся к страхованию жизни.



Исключения составляют добровольное страхование медицинских расходов и страхование наземных транспортных средств. Для договоров добровольного страхования медицинских расходов вознаграждение установлено на уровне 8,5% от суммы страховых взносов, а для договоров добровольного страхования наземных транспортных средств - 1,5%.

Документ также уточняет, что вознаграждение по договорам добровольного страхования, связанным со страхованием жизни, составит 12% от суммы страховых взносов.

Кроме того, согласно постановлению, вознаграждение страховому брокеру за услуги, получаемые от страхователя - юридического лица или индивидуального предпринимателя без образования юридического лица, теперь составляет 3 % от суммы страховых взносов по договорам добровольного или вмененного страхования (не касающимся страхования жизни), за исключением добровольного страхования медицинских расходов и страхования наземных транспортных средств, но не более 500 базовых величин.



В случае добровольного страхования медицинских расходов - 0,1 % от суммы страховых взносов, но также не более 500 базовых величин. И 1,5 % от суммы страховых взносов по договорам добровольного страхования наземных транспортных средств, не превышая 500 базовых величин.

За оказание услуг, которые не привели к заключению договора страхования или исполнению договора с участием брокера, вознаграждение составит 2 базовые величины, но не более 24 базовых величин в год.

Договоры, заключенные между страховыми брокерами и страхователями или страховыми организациями до вступления в силу этого постановления, должны быть приведены в соответствие с новыми правилами.