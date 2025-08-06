В Беларуси изменятся правила дорожного движения. В ГАИ прокомментировали

"С первого сентября велосипедисты и лица, передвигающиеся на средствах персональной мобильности, обязаны спешиваться при пересечении проезжей части дороги по пешеходному переходу, а в отдельных случаях при движении по велопереезду и велосипедной дорожке. Корректируется понятие средств персональной мобильности. К ним относятся только те, максимальная технически допустимая скорость которых не превышает 25 километров в час. Вводится запрет на движение СПМ в пешеходных зонах, а также на тротуарах, если масса превышает 35 кг. Двигаться со скоростью свыше 10 км/ч в населенном пункте разрешено только по велосипедным дорожкам. Кроме того, разрешена установка жалюзи, шторок и пленочных покрытий на боковых (кроме передних) и задних стеклах легковых автомобилей. Изменены требования к маркировке зимних шин автомобиля. К таким не будут относиться изделия с маркировкой "Все сезоны".