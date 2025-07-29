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В Беларуси к отопительному сезону выдано около 30 % паспортов готовности
Автор:Редакция news.by
В Беларуси идет подготовка к предстоящему отопительному сезону, и уже выдано около 30 % паспортов готовности потребителям тепловой энергии.
Всего по стране 28,8 тыс. потребителей и порядка 10 тыс. ведомственных теплоисточников.
Лидерами по количеству зарегистрированных паспортов являются Могилевская и Гомельская области. Работы ведутся по всем ключевым направлениям: от замены и ремонта котельных до заготовки топлива. Контроль за ходом работ осуществляется ежемесячно.
Все работы по подготовке к отопительному сезону ведутся строго в соответствии с утвержденными графиками. На сегодняшний день выполнено более 50 % работ. Объекты ЖКХ к работе в осенне-зимний период будут полностью готовы в срок.