В Беларуси к отопительному сезону выдано около 30 % паспортов готовности

В Беларуси идет подготовка к предстоящему отопительному сезону, и уже выдано около 30 % паспортов готовности потребителям тепловой энергии.

Всего по стране 28,8 тыс. потребителей и порядка 10 тыс. ведомственных теплоисточников.

Лидерами по количеству зарегистрированных паспортов являются Могилевская и Гомельская области. Работы ведутся по всем ключевым направлениям: от замены и ремонта котельных до заготовки топлива. Контроль за ходом работ осуществляется ежемесячно.