В Беларуси хотят ввести психологическое тестирование педагогов. Кого коснется новшество?

В Беларуси планируют ввести психологическое тестирование педагогов. Это предусмотрено поправками в закон о правах детей, которые поддержали депутаты.

Порядок проведения процедуры определит Совет Министров, уже создана и рабочая группа. Тестировать учителей будут как медицинские работники, так и педагоги-психологи. Новация коснется не всех - в первую очередь тех лиц, которых принимают на работу с детьми, а также тех, кому продлевают трудовые отношения.

Среди других новаций - обязанность родителей обеспечить защиту своего ребенка от негатива в интернете. Минобразования призывает родителей использовать специальные программные продукты.

"Мы нацелены на работу с операторами сотовой связи, с Министерством связи и информатизации, чтобы программные продукты (родительской контроль), которые направлены на удаленное контролирование доступа детей к той или иной информации, интернет-ресурсам, родители использовали в полной мере", - рассказал министр образования Беларуси Андрей Иванец.