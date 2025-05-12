В Беларуси могут внедрить вторую бесплатную попытку ЭКО

Министерство здравоохранения Беларуси подготовило и внесло в Палату представителей Национального собрания республики предложение о выполнении второй бесплатной попытки экстракорпорального оплодотворения (ЭКО) Об этом заявил заместитель директора РНПЦ "Мать и дитя" Иван Курлович, сообщает Sputnik.

"Медицинских составляющих повышения в Беларуси рождаемости не так уж и много, основная из них в нашей стране - это гарантированное проведение одной бесплатной попытки ЭКО в государственных организациях здравоохранения. В Минске в двух организациях здравоохранения и в Гомеле в одной выполняется одна бесплатная попытка ЭКО", - сообщил он.

По словам замдиректора центра, за 2024 год в трех государственных учреждениях здравоохранения было проведено 1522 полных цикла лечения бесплодия методами вспомогательных репродуктивных технологий на бюджетной основе и наступило 576 клинических беременностей.

"Эффективность этой бесплатной попытки ЭКО в последние годы очень высокая, она варьируется от 38 до 42 %", - добавил он.

По словам Курлович, расходы на предоставление одной бесплатной попытки ЭКО из республиканского бюджета составили в 2024 году более 5,9 млн белорусских рублей.