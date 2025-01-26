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В Беларуси молодая пара заключила брак и отправилась проголосовать на выборах Президента

Сегодня на избирательный участок сразу после торжественной церемонии регистрации брака молодая пара отправилась выполнить свой гражданский долг.

Накануне в Центр общественного наблюдения поступил звонок от молодого человека, который уточнял, как ему и его невесте вместе проголосовать на одном участке, так как невеста проживает не в Минске. В центре посоветовали проголосовать по месту регистрации мужа, получив свидетельство о браке. К слову, сказано - сделано.

Думаем, что этот день молодоженам запомнится вдвойне.

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