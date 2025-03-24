В Беларуси можно самостоятельно и бесплатно собирать березовый сок, но с одним условием

Сезон сбора березового сока стартовал во всех лесхозах страны. К примеру, в Смолевичском районе уже с самого начала сезона кипит работа по добыче этого весеннего дара. К этому сбору готовятся заранее: проверяют оборудование, подготавливают тару и, конечно, выбирают лучшие участки леса для сбора березового сока.

Березовый сок - это не только вкусный, но и очень полезный напиток. Он богат витаминами и микроэлементами, помогает укрепить иммунитет и заряжает энергией после зимы.



Сезон сбора березового сока - это короткое, но очень важное время для лесхозов. Это возможность не только заработать, но и предложить людям полезный и натуральный продукт. В среднем цена за литр всего 50 копеек. Купить можно прямо у лесхозов.



Напоминаем, что если вы хотите самостоятельно добывать березовый сок, то нужно обязательно получить разрешение. Лучше получить одобрение, а потом уже добывать этот природный эликсир и наслаждаться его вкусом. Жители Минска могут купить березовый сок на шести локациях.