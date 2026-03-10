В Беларуси на боевое дежурство заступили комплексы ЗРК С-300

Подразделения 15-й зенитной ракетной бригады приведены в боевую готовность и заступили на дежурство в назначенном районе. Мероприятие проходит в рамках проверки Вооруженных Сил по поручению Президента. На позиции выдвинулись расчеты зенитных ракетных комплексов С-300.

Далее подразделения отработают ряд учебных задач, включая обнаружение и условное уничтожение воздушных целей. В самих расчетах отмечают, что подобные действия давно отработаны. Для зенитчиков это не эксперимент, а регулярная тренировка. Она позволяет еще раз проверить технику, навыки и взаимодействие с авиацией и радиотехническими войсками.