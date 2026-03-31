В Беларуси началась командно-штабная тренировка с Северо-западным оперативным командованием.

Под руководством начальника Генерального штаба Вооруженных Сил - первого заместителя министра обороны Беларуси генерал-майора Павла Муравейко началась командно-штабная тренировка с Северо-западным оперативным командованием. Павел Муравейко заслушал решение командующего войсками Северо-западного оперативного командования на применение войск объединения.

Тренировка направлена на совершенствование работы штабов при планировании операций с учетом анализа опыта современных военных конфликтов и продлится три дня.