В Беларуси началась оттепель: ОСВОД и МЧС предупреждают белорусов об опасности тонкого льда

На календаре уже март, что ощущается и по погоде. Активно природа подготавливается к весне, в том числе тает лед на озерах и реках. ОСВОД и МЧС предупреждают белорусов об опасности. Не стоит выходить на лед без необходимости. Меняется структура льда, становится рыхлой, непрочной, пористой. Рыбакам рекомендуется делиться своими координатами с ближайшей станцией спасателей или родственниками, а также иметь при себе заряженный телефон.