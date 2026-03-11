3.73 BYN
В Беларуси началась оттепель: ОСВОД и МЧС предупреждают белорусов об опасности тонкого льда
В Беларуси началась оттепель. В ближайшее время по всей стране ожидается плюсовая температура. Специалисты ОСВОД регулярно проводят профилактику среди рыбаков.
На календаре уже март, что ощущается и по погоде. Активно природа подготавливается к весне, в том числе тает лед на озерах и реках. ОСВОД и МЧС предупреждают белорусов об опасности. Не стоит выходить на лед без необходимости. Меняется структура льда, становится рыхлой, непрочной, пористой. Рыбакам рекомендуется делиться своими координатами с ближайшей станцией спасателей или родственниками, а также иметь при себе заряженный телефон.
Обязательный набор для рыбаков - спасательный жилет, зацепы и веревка.
Весна у спасательных бригад - самый горячий сезон. Тонкий лед ошибок не прощает. Всего за несколько суток лед на водоемах стал намного тоньше. Еще вчера рыбалка была активным и безопасным отдыхом, то уже сегодня любой выход на лед может стать смертельной опасностью. Будьте осторожны и соблюдайте безопасность.