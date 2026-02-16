В Беларуси начались дополнительные зимние каникулы для школьников 1-2-х классов

Дополнительные каникулы начинаются сегодня для учащихся первых и вторых классов. А вместе с ними заработали школьные лагеря дневного пребывания. Только в столице отдохнуть там планируют более 5 тысяч школьников. Досуг наполнят множеством акций и экскурсий, ребята будут посещать выставки, спектакли и кинопоказы. Акцент - на активный и безопасный отдых. Организаторы постарались, чтобы школьники провели это время с пользой.

Алеся Климович, замначальника управления по образованию Администрации Первомайского района г. Минска: "В Первомайском районе на базе 27 учреждений будут функционировать школьные лагеря для более чем 550 учащихся. Мы изучали востребованность, желающих детей всегда много, поэтому для всех, кто пожелает посетить лагерь, естественно, для них будут открыты двери. Педагоги учреждения образования подготовили программу для лагеря. Помимо организационных мероприятий - питания, линейки, спортивных соревнований, будут проводиться мероприятия гражданско-патриотического направления".