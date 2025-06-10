В Беларуси нельзя одалживать друг другу валюту

Рынок займов совершенствуют в Беларуси, заявил журналистам член Постоянной комиссии по бюджету и финансам Палаты представителей Нацсобрания Алексей Райко, передает Sputnik.

На очередном этапе совершенствования денежно-кредитной политики в области предоставления займа Нацбанком был разработан проект закона, который предусматривает внесение изменений в Гражданский кодекс, законы Беларуси "О валютном регулировании и валютном контроле", - отметил он.

Нельзя будет предоставлять займы в иностранной валюте между физическими лицами, а также в эквиваленте иностранных валют или в условных денежных единицах (за исключением близких родственников).

"То есть бабушка сможет подарить своей внучке или внуку в валюте деньги безвозмездно", - сказал он.